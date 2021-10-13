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14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı yatırımcıları Antalya'da buluşturdu

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı yatırımcıları Antalya'da buluşturdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 14. Energy is Future (EIF) Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, Antalya'da başladı.

ANTALYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 14. Energy is Future (EIF) Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, Antalya'da başladı.

ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde Akkuyu Nükleer-Rosatom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuara, 52 ülkeden yatırımcı firmalar katılıyor.

Global Enerji Derneği Başkanı ve Domino Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, AA muhabirine, 14 yıldır bu fuarla en alt kademeden en üst kademeye kadar sektörün tüm paydaşlarını buluşturduklarını söyledi.

Fuarın sektöre ve yatırımcılara önemli katkı sağladığını dile getiren Dilek, "Fuarda 310 standımız, 14 bin 500'e yakın sektörel delegemiz var. Fuar sayesinde ciddi bir ekosistem kurmayı başardık. Sektörde kurucusundan finansçısına kadar geniş bir kitleye ulaşmayı başardık." diye konuştu.

Fuarda özellikle yenilenebilir enerjinin ön plana çıktığını belirten Dilek, güneş ve rüzgar enerjisinde aktif olan firmaların daha yoğunlukta olduğunu bildirdi. Bu açıdan otel, fabrika, hastane yatırımları yapan firmaları fuara davet eden Dilek, fuarın 15 Ekim'e kadar açık kalacağını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de fuarın açılışına video konferans yöntemiyle katılarak, sektöre yönelik açıklamalarda bulundu.

Açılışa Gana Enerji Bakan Yardımcısı William Owuraku Aıdoo ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri
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