Ekol Hastanesi Balıkesirspor için düzenlenen gecede 17 bin 82 forma satıldı

18.02.2020 00:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:16

TFF 1. Ligde mücadele eden Ekol Hastanesi Balıkesirspor "omuz omuza" sloganıyla düzenlenen gecede, toplam 17 bin 82 forma satışı yapıldı.

Avlu Konge ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Balıkesirsporlu futbolcular tam kadro katıldı.

Takım kaptanı Hırvat Kaleci Andrija Vukovic, Sezer Özmen, Serdar Güncü ve Berat Aydoğdu telefonun başına geçerek forma satışı gerçekleştirdi.

1 formanın 100 liradan satıldığı programda konuşan kaleci Vukovic, "5 yıldır bu şehirdeyim. Zaman zaman kulüp maddi sıkıntı içinde oldu. Ama şu anda en zor olduğu dönemi yaşıyor. Belediyelerin ve şehrin ileri gelenlerin takıma destek vermesini istiyoruz. Başka Balıkesir yok." dedi.

Kulüp Başkanı Kadir Dağlı da ligdeki yerlerinin kıymetini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Dağlı, şöyle konuştu:

"Yerli ve alt yapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularımız bugün burada. Biz Balıkesirspor'u bu gençlerle kurtaracağız. Cengiz Ünder bunun en iyi örneği. Altyapımızın güçlendirmek istiyoruz.

Balıkesirspor'un iş adamlarına, belediyeye para için gitmek isteyen bir kurum olsun istemiyorum. Ayrıca yendiğimiz zaman değil yenildiğimiz zaman da bizi yalnız bırakmayan siyaset ve basın istiyoruz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesirspor'un kurulduğu 1966 tarihi dolayısıyla 1966 adet forma satın aldı. Yılmaz, daha sonra taraftarın isteği üzere aldığı forma sayısını 2 bine çıkardı.

Programa ilk olarak telefonla bağlanan takımın isim sponsoru İzmirli iş adamı Ekol Hastanesinin sahibi Mehmet Baz da 200 forma alarak Balıkesirspor'a destek verdi.

Ayrıca Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın Sındırgı ilçesinden gönderdiği 30 yıllık Atatürk portreli Yağcıbedir halısı açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Suriye sınırında görev yapan Balıkesirli bir Mehmetçiğin telefonla arayıp forma satın alarak salondakilere duygu dolu anlar yaşattığı ekinlikte, 17 bin 82 forma satıldı.

Kaynak: AA