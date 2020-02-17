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Ekol Hastanesi Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin AylakEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Otoo ), Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic), Kethevoama (Dk.

17.02.2020 04:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 04:37
Ekol Hastanesi Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor

Stat: Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak


Ekol Hastanesi : Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir (Dk. 64 Otoo ), , Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic), Kethevoama (Dk. 80 Okan Kaplan ), Rahmi Anıl Başaran


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 73 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere (Dk. 67 Muhammed Enes Durmuş), Cajic, Diouf (Dk. 78 İbrahim Yılmaz), Melih Kabasakal


Goller: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 45 Diouf, Dk. 54 Issah, Dk. 62 Cajic, Dk. 89 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)


Kırmızı Kart: Dk. 54 Cenk Güvenç


Sarı Kartlar: Dk. 10 Aly Malle, Dk. 14 Abdülkadir Kayalı, Dk. 52 Yusuf Şimşek (Teknik direktör), Dk. 54 Vukovic, Dk. 64 Berat Aydoğdu, Dk. 83 Okan Kaplan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 12 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)


Kaynak: Hürriyet

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