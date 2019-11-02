Ekol Göz Menemenspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0

02.11.2019 18:29

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSOR: Selmani (xxx) - Ali Keten (xx), Trtovac (xxx), Ercan (xx), Alberk (xxx), Murat Erdemir (xx), Taşkın (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xxx), Tayfun (xxx) (Dk. 82 Galip), Mehmet Boztepe (xxx) (Dk. 90 Murat Elkatmış), Ali Özgün (xx) (Dk. 63 Hüseyin x)CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) – Alaaddin (xx), Emre (x), Fernandes (x), Gökhan Süzen (xx), Serkan (xx), Muhammet (x) (Dk. 82 Lazar), Nouri (x), Gomis (x), Bahadır (x) (Dk. 64 Akabueze x), Gimbert (x)GOLLER: Dk. 74 Mehmet Boztepe (Menemenspor)SARI KARTLAR: Ali Özgün, Mustafa Çeçenoğlu, Ercan, Hüseyin (Ekol Göz Menemenspor) Gomis, Alaaddin,Nouri (Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenen Ekol Göz Menemenspor 10. haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor'u da evinde yenerek çıkışını sürdürdü: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 74. dakikasında sahneye çıkan Mehmet Boztepe, sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Ümraniyespor 17 puanda kalıp liderliği kaybetti, Menemenspor ise 14 puana yükselip zirve yarışına ortak oldu.1 dakikada Mustafa Çeçenoğlu sağdan ceza sahasına girdi. Mustafa'nın sert şutunda top az farkla auta çıktı.2. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ara pasıyla Ali Özgün kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ali'nin yerden vuruşunda top dışarı çıktı.17. dakikada sağ çaprazdan Gomis'in sert şutunu kaleci Selmani ayaklarıyla çıkardı.35. dakikada Mehmet Boztepe kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci Burak gole izin vermedi.43. dakikada Menemen ceza sahası içinde yaşanan karambolde altı pasın içinde Muhammed'in şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. 54. dakikada Murat Erdemir'in uzun pasıyla Ali Özgün ceza sahasına girdi. Şutunda top yan ağlarda kaldı. 62. dakikada ceza sahasına giren Alaaddin'in şutunda kaleci Selmani topu son anda çeldi.72. dakikada Mehmet'in ara pasında Mustafa Çeçenoğlu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa'nın vuruşunu kaleci Burak son anda kornere çıkardı.

74. dakikada Menemenspor öne geçti. Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında bomboş kalan Mehmet Boztepe meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Menemenspor'un oldu.

Kaynak: DHA

- İzmir