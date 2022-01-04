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Ekmekte sessiz fiyat artışı

Ekmekte sessiz fiyat artışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri'de 1.50 TL olan 200 gram somun ekmek 2 TL oldu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 1.50 TL olan 200 gram somun ekmek 2 TL oldu.

Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) internet sitesinde 'Fırın Fiyat Tarifesi' başlığıyla yayınlanan toplantı kararında; " Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu toplantısında merkez fırın esnafı ücret tarifelerinin tespiti müzakere edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak yeni tarife cetvellerinin onaylanarak yürürlüğe konulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi. Bu kararla 1.5 TL olan 200 gram somun ekmek fiyatı 2 TL olurken diğer fiyatlar ise şu şekilde belirlendi;

180 gram pide 2 TL, 360 gram çifte pide 4 TL, 120 gram pide sandviç dürüm ekmeği 1.50 TL, 150 gram lavaş dürüm ekmeği 2 TL, 300 gram lavaş dürüm ekmeği 4 TL, 250 gram tam buğday ekmeği 5 TL, 250 gram kepekli ekmek 5 TL, 250 gram mısır ekmeği 5 TL, 200 gram kıymalı pişirme ücreti 3 TL, küçük güveç pişirme ücreti 15 TL, 400 gram tahinli ekmek 7.50, 400 gram yağlı ekmek 6.50 TL, 100 gram susamlı simit 3 TL, kete ve poğaça 3.50 TL. - KAYSERİ

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