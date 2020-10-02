Ekmek ve yemek fabrikası ihalesi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekmek ve yemek fabrikası ihalesi yapıldı

02.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:29
Ekmek ve yemek fabrikası ihalesi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası'nın yapım işi ihalesi de gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası'nın yapım işi ihalesi de gerçekleştirildi.

Büyükşehir'in önemli projeleri arasında yer alan fabrika, 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. Ekmek ve Yemek Fabrikası ihalesinde en düşük teklif, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş tarafından verildi. Büyükşehir İhale Komisyon Odası'nda gerçekleştirilen açık ihaleye, Esenlik A.Ş, Büyükşehir Belediyesi Ekmek ve Yemek Fabrikası yapım işi için 20 milyon 990 bin TL'lik teklif sundu. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından ihale sonucunun kesinleşmesiyle yer teslimi yapılacak.

Yer teslimi sonrası, Ekmek ve Yemek Fabrikasının yapımının 450 günde tamamlanacağı kaydedildi.

10 dönümlük kapalı alanda faaliyet gösterilecek

Ekmek ve Yemek Fabrikası, faaliyete girdiğinde Malatya'da fiyat ve kalite standardına önemli katkı sunacak. 3 bin metrekarelik yerleşim alanına kurulacak olan ve iç içe 2 ayrı fabrika olan Ekmek ve Yemek Fabrikası, otopark alanları gibi diğer alanlarıyla birlikte toplamda 7 dönümlük alanı kapsayacak. Tamamlandığında 10 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek Ekmek ve Yemek Fabrikası, Battalgazi Orduzu Bahçebaşı Mahallesinde inşa edilecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Hazal Kaya Buğra Gülsoy İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Ekim Avrupa Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekmek ve yemek fabrikası ihalesi yapıldı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 16:33:02. #1.14#
title