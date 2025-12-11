Haberler

Ekleristan, konkordato ilan etti

Güncelleme:
Türkiye genelinde 60 şehirde 400'ün üzerinde mağazası bulunan Ekleristan, girdiği mali krizden çıkamadı. Bursa merkezli firma, mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme Ekleristan'a 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

  • Ekleristan, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.
  • Mahkeme, Ekleristan ve bağlı 3 şirkete üç aylık geçici konkordato mühleti verdi.
  • Kararla şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı ve yeni icra veya iflas takipleri durduruldu.

Ekler zinciri Ekleristan, mahkemeye başvurarak konkordato ilan etti.

EKLERİSTAN'DAN KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye'de 2020'den bu yana faaliyet gösteren, Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan'ı kriz vurdu. 60 şehirde 400'ün üzerinde mağazası bulunan şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

MAHKEME 3 AYLIK MÜHLET VERDİ

Mahkeme, Ekleristan ve bağlı 3 şirkete üç aylık geçici konkordato mühleti karar verdi. Kararla birlikte şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı ve yeni icra ya da iflas takibi başlatılması durduruldu.

Kaynak: Haberler.com / Kilis
