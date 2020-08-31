Ekinci kulüp başkanlarıyla bir araya geldi Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede bulunan futbol kulüp başkanları ile görüşerek, yeni sezonda BAL Liginde mücadele verecek olan Viranşehir Belediyespor için yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede bulunan futbol kulüp başkanları ile görüşerek, yeni sezonda BAL Liginde mücadele verecek olan Viranşehir Belediyespor için yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

Ekinci, Viranşehir'in bu yıl BAL Liginde mücadele vereceğine dikkat çekerek, ilçe takımlarının Viranşehir Belediyespor'a nasıl destek sunacağını ve ilçe takımının başarısı için neler yapabileceklerini görüştü. Amaçlarının 3. Lige çıkmak istediklerini ifade eden Ekinci, tüm kulüplerden destek beklediğini söyledi. Viranşehir Belediyespor'un başarısının tüm ilçenin başarısı olacağını ifade eden Ekinci, tüm takımların kenetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Toplantıya katılan yöneticiler ve spor adamları ise yapılabilecek çalışmalar hakkında Ekinci'ye görüşlerini ifade etti.

Viranşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılan görüşmeye, Viranşehirspor Kulüp Başkanı Nurettin Karakış ve takım yöneticisi İsmail Aksu, Viranşehirgücü Kulüp Başkanı Ferhat Uzun, Sanayispor Kulüp Başkanı Fahrettin Baydar, İdmanyurdu kulüp başkanı Ahmet Saçıkırmızı, Belediyespor kulüp başkanı Mahmut Ekinci ve eski futbolcular, İbrahim Erol, Mahmut Görseloğlu, Mustafa Akmeşe ve Mahmut Çetin de katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA