Ekim ayında Giresun'da 673 konut satıldı
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Ekim ayında Giresun'da 673 konut satıldı

25.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:05
Ekim ayında Giresun'da 673 konut satıldı

Giresun'da ekim ayı içerisinde toplam 673 konut satışı gerçekleşti.

Giresun'da ekim ayı içerisinde toplam 673 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Giresun'da 2020 yılının ilk 10 ayında toplam 6 bin 380 konut satışı gerçekleşti. Ekim ayı içerisinde satılan konutların 324'u ilk satış, 349'u ikinci el satış olmak üzere toplam 673 konut satıldı. 2020 yılı ekim ayında Giresun'da satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına yüzde 11,67 azaldı. 2019 yılı ekim ayında ise 762 konut satıldı.

2020 yılının ilk 10 ayında Giresun'da konut satışlarının en fazla olduğu ay ise 1061 konut satışıyla temmuz ayı oldu. Satışların en az olduğu ay ise 194 konut satışıyla nisan ayı oldu. 2019 yılının ilk 10 ayında Giresun'da 5 bin 32 konut satılırken 2020 yılının ilk 10 ayında yüzde 26,78 artarak 6 bin 380 konut satışı gerçekleşti. - GİRESUN

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Ekim ayında Giresun'da 673 konut satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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