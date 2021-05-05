Eker I Run ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'ndan Anneler Günü'nde iş birliği

Koşu dünyasının en etkili organizasyonlarından biri olan Eker I Run, yeni vizyonu kapsamında toplum için değer oluşturmaya odaklanıyor.

Koşu dünyasının en etkili organizasyonlarından biri olan Eker I Run, yeni vizyonu kapsamında toplum için değer oluşturmaya odaklanıyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği yapan Eker I Run, Anneler Günü'nde tüm kadınların emeğine dikkat çekmek için koşuya kayıt yaptıran sporseverlerin ödediği ücretin yüzde 50'si KEDV'e bağışlanıyor.

Koşu severlerin sabırsızlıkla beklediği Eker I Run Koşusu, kıyasıya mücadelenin yaşandığı parkurlarında büyük bir heyecana sahne olurken, fark oluşturan iş birlikleri ile de topluma fayda sağlayan bir platforma dönüşüyor. İçinde barındırdığı Yardımseverlik Koşusu ile ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunarak bir koşudan çok daha fazlasını vadeden Eker I Run, Anneler Günü'nde tüm kadınların emeğine dikkat çekmek için önemli bir kampanyaya imza atıyor.

Eker I Run ile kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi amacıyla çalışan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) iş birliği sayesinde sporseverler, fark oluşturan bir kampanyaya katkı sağlama fırsatı buluyor. Kampanya kapsamında 5-9 Mayıs tarihleri arasında Eker I Run Koşusu için kayıt yaptıran herkesin ödediği ücretin yüzde 50'si KEDV'e bağışlanıyor. Eker I Run'ın web sitesi ekerkosu.com üzerinden yapılan tüm kayıtlarda ödenen fiyat üzerinden hesaplanan bağışın karşılığında kayıt olanlara bağış yaptığına dair bir sertifika gönderiliyor.

8. Eker I Run Koşusu için kayıtlar devam ediyor

Bursa'da 2-3 Ekim 2021'de düzenlenecek 8. Eker I Run Koşusu için kayıtlar devam ediyor. Hibrit bir formatta hem fiziksel hem de sanal koşu olarak yapılacak 8. Eker I Run kapsamında; 42K Maratonu, 15K, 5K ve 2K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu ve Paten Yarışı da yapılacak.

Eker'in Adım Adım ile birlikte hayata geçirdiği Yardımseverlik Koşusu'na katılacak koşucuların ve bağışçıların desteği ile birlikte yine saygın STK'ların toplumsal değer oluşturan projeleri için kaynak sağlanacak.

2019 yılında 441.197 TL bağış toplanmasını sağlayan Yardımseverlik Koşusu, bu anlamda bağış rekoruna imza atılmasını sağlamış, 2020 yılında ise ilk kez sanal ortamda gerçekleşmesine rağmen Yardımseverlik Koşusu'nda 1.665 bağışçı ile birlikte toplam 184.163 TL kaynak toplanmıştı.

Eker I Run, yılın en anlamlı özel günlerinden biri olan Anneler Günü'nde de iyilikleri çoğaltmayı, KEDV bağışı ile fark oluşturmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı