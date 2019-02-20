Ek Görüntüler) İstanbul'da Vapur Seferleri İptal
Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Ek görüntü
////////////////
-ÜSKÜDAR
-Şehir hatları iskelelerinden görüntüler
-Bekleyen vatandaşlar
-Marmaray Üsküdar İstasyonu
Görüntü Dökümü:
---------------
-Boğaz'daki sisten görüntüler
DHA FEED
Kaynak: DHA