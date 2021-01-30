Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi
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Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi

30.01.2021 14:32 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:48
Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi

Çin'in Yünnan bölgesindeki bir havalimanında uçağa biniş sırasında 340 TL değerindeki ekstra bagaj ücretini ödemek istemeyen dört arkadaş, duruma ilginç bir çözüm bularak 30 kilogram portakalı yedi.

Yünnan'ın başkenti Kunming'deki havalimanında yaşanan olayda Wang soyadlı bir kişi ve üç arkadaşı, şehre düzenledikleri iş seyahatinde 30 kilogram portakal satın aldı. Fakat havalimanında bagaj teslim sırasında portakallarla uçağa biniş yapmak istediklerinde, havayolu yetkilileri belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları için ek ücret ödemeleri gerektiğini söyledi.

340 TL EK MASRAF ÇIKTI

Buna göre portakallar için kilogram başına 10 Çin Yuanı ( yaklaşık 11,5 TL) olacak şekilde toplam 300 Çin Yuanı (yaklaşık 340 TL) ek bagaj masrafı çıktı. Wang ve arkadaşlarıysa ek ücreti çok fazla bulduklarını belirterek ödemek istemediklerini söyledi. Daha sonra grup, durumu çözmek için ilginç bir karar verdi.

YARIM SAATTE BİTİRDİLER

Dört kişi yanında getirdiği 30 kilogram portakalın hepsini havalimanında tek seferde yedi. "Orada oturup ne varsa yedik" diyen Wang, portakalları bitirmelerinin "20-30 dakika sürdüğünü" söyledi.

Ancak azimle girişip kısa süre içinde portakalları silip süpüren Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştu. Wang "Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe

Haber Yorumları (1)
HAYATİ DÜMEN: Bunlar pislik hayvan diyorum kızıyorsunuz
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