Ejder meyvesi bahçesi buz tuttu, üretici buz sarkıtından mikrofon yaptı

KOZAN, ADANA (İHA) - Ejder meyvesi yatırımı yapan Mustafa Akçoban bahçesi buz tutunca kendi haberini çekti. Muhabir gibi bahçesini telefonda izleyicilere aktaran Akçoban, buz sarkıtından mikrofon yaptı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Kozan'ın Acarmantaş mahallesinde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban'ın ejder meyvesi bahçesi ilçede yaşanan don olayından etkilendi. Üretici Mustafa Akçoban, donan ejder meyvelerinden aldığı buz sarkıtından mikrofon yaparak yaşadıklarını muhabir gibi aktardı.

Kozan'a bağlı Acarmantaş mahallesinde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban, dün akşam yaşanan don olayında yatırımı olan ejder meyveleri donarak dallarında buz sarkıtları oluştu. Bahçede gece tedbir almasına karşın sabah bahçesine geldiğinde ürünlerinde buz sarkıtlarını gören Mustafa Akçoban yaşadıklarını muhabir gibi buz sarkıtından yaptığı mikrofon ile aktarmaya başladı.

Ejder meyveleri arasında cep telefonu ile çekim yapan Mustafa Akçoban buzul çağında gibiyiz diyerek "Sevgili seyirciler Acarmantaş köyündeyiz. Dün gece yaşanan 'don' olayından sonra bahçemizi ziyaret edelim dedik. Sabah geldik. Bir milyon önce buzul çağında olduğumuzu gördük. Şu anda ejder meyvesi bahçesi içindeyiz. . Gördüklerimize inanamadık. 1 metre, 45 santimetre sarkıtları oluşmuş. Sanırım bu dünyaya ait değil sanırım. Burası dünyaya ait değil. Uzaylılar gelmiş sanırım" dediği anlar an ve an kaydedildi.

(İHA)