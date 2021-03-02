Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi sezon sonunda biten ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalayan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.