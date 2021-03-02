Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi feshedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi feshedildi

02.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:33

Sözleşmesi sezon sonunda biten ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalayan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ali Akman, ara transfer döneminin son günlerinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt takımı ile anlaşması nedeniyle Bursaspor'da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

FEDERASYONA BİLDİRİLDİ

Bu gelişmenin ardından Bursaspor Kulübü, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek sözleşmenin feshedilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Akman'ın sözleşmesinin 1 Mart 2021 tarihi itbariyle karşılıklı feshedildiği ortaya çıktı.

Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi feshedildi
Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi feshedildi
Haber Yorumları (13)
MİSAFİR: fazla böbürlenme, alman liginde oynamak türkiye liginde oynamaya benzemez, sana topa bile vurdurmazlar, ortalikda dolanir durursun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
16SPOR: biri dalında olmamış ağaçta ki meyveye 1 lira veriyor ama sen tabiki vermiyorsun emek verip büyütüyorsun çünkü 10 liraya vereceksin sonra adına kanun dedikleri bir soygun düzeni gelip meyveleri topluyor sanada al bakalım 1 lira diyor ve burda nedense ağaç sahibi suçlu oluyor ve diyorlar ki neden hamken vermedin 1 liraya diye suçluyorlar , ulan yere düşse düşeni bile 1 liraya satılıyor üstelik kendi bahçelerinde ki ağacı soysa birisi bu şekil o zaman feryat figan ediyorlar. Neyse boş işler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ROK: bursa spor un taraftarıda kendiside genç yeteneklere yük iyi olmuş helal olsun almanya da daha iyi yerlere gelirsin ins kardesim bırak texas havlasın . . .
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi feshedildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:52:23. #1.16#
title