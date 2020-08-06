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EIA: ABD hampetrol stokları 7.4 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi.

EIA: ABD hampetrol stokları 7.4 milyon varil azaldı
06.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:11

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 42,000 varil artışla günde ortalama 14.6 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 79.6 olarak hesaplandı ve benzin üretimi de günde 9.3 milyon varile yükseldi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 0.9 milyon varil artarak, günde 6.0 milyon varil düzeyine yükseldi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 2.1 milyon varil azaldı.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı. API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.75 milyon varil azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 3.82 milyon varil arttı.

 


Kaynak: DHA

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