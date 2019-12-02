Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Kimlik yenileme için gerekli evraklar

02.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:00

Kimlik yenileme için gerekli evraklar merak ediliyor. Kimlik yenileme son gün ne zaman? 2020 yılına az süre kala ehliyet yenileme son gün ve gerekli evraklar sorgulanıyor. Randevu nasıl ve nereden alınıyor? Yeni ehliyet almak için son gün ne zaman? Ehliyet randevu sistemi…

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre, kimliklerini hala yenilemeyenler 2023 yılına kadar kimliklerini güncellemek zorunda. Ehliyetini değiştirmeyenler ise 2020'nin sonuna kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor.

RANDEVU NEREDEN, NASIL ALINIR?

Yeni ehliyet almak isteyen vatandaşların 31 Aralık 2020'ye kadar süreleri bulunuyor. Çipli ehliyetlere sahip olmak isteyenler, randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu talep etmeli.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru için; eski ehliyet belgesi, kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport) sürücü olur sağlık raporu, 2 adet biyometrik fotoğraf, Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi, sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli, kan grubunu gösteren belge. Ayrıca ehliyetin kayıp-çalıntı, yıpranma- bilgilerde değişiklik, yeni ehliyet belgesi durumları için ödenecek tutarı gösterir belge bulunmalı.

KİMLİK YENİLEME İÇİN RANDEVU

Kimlik yenileme için ilk olarak randevu alınması gerekmektedir. Kimlik kartı başvuruları; ''randevu.nvi. gov.tr'' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınmalı. Zamanında gidilmediği takdirde sistem yeniden randevu almayı 1 ay engeller. Bu nedenle randevu iptali ne mantıklı seçenek olacaktır.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı (nüfus cüzdanı yoksa sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı), bir adet biyometrik fotoğraf, 22.5 liralık değişim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.

ESKİ TİP EHLİYET BELGELERİNİ YENİLEME FİYATLARI

Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 Eski Tip Ehliyetini Kaybeden yada Çaldıranların Ehliyet Çıkarma Ücreti:

Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

YENİ TİP EHLİYET BELGESİNİ YENİLEME FİYATLARI

Polis Vakfı Ücreti : 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli : 166 TL = 196 TL