Ehliyet sınav sonuçları sorgulama - 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları. 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Direksiyon sınavı öncesinde sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecek olan sürücü adayları, an itibarıyla ehliyet sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. İşte 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları sorgulama ve detaylar.

Ehliyet sınav sonuçları için sürücü adaylarının heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Binlerce adayın katılımıyla 23 Aralık'ta yapılan ehliyet sınavı sonrasında sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

Direksiyon sınavına katılmaya hak kazanmak için sorulan zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabalayan adaylar, sınavın ardından gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe dikmişti. Bekleyiş sona erdi ve MEB, ehliyet sınav sonuçlarını duyurdu.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYNI

Direksiyon sınavına katılmaya hak kazanmak isteyen ve böylece ehliyet almak için son aşamaya geçmek isteyen adayların heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları bugün erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ehliyet sınavından 70 puan ve üzeri alan adaylar, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan direksiyon sınavına da katılmaya hak kazanacak ve ehliyet almak için son bir aşama kalacak.

Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi erişime açıldı ve meb.gov.tr üzerinden sonuçlar görüntülenebilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak ehliyet sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

2018 DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Sürücü adayları, ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının tarihini araştırmaya başladı. Yazılı ehliyet sınavından 70 ve üzeri puan alan adayların katılmaya hak kazanacağı direksiyon sınavı için tarihi araştıran sürücü adayları, "direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

Direksiyon sınavının yapılacağı tarih net olarak belli değil ancak tahminlere göre ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Direksiyon sınavının tarihi, kurslar tarafından adaylara duyurulacak.