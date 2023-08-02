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Yıldırım Belediyesi Drama Kursu ile Çocuklar Kendini Geliştiriyor

Eğitim Haberleri

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği drama kursu ile çocuklar sosyal gelişim, birlikte çalışma becerisi, kendini tanıma ve hayal gücünü geliştirme gibi birçok kazanım elde ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği drama kursu ile çocuklar sosyal gelişim, birlikte çalışma becerisi, kendini tanıma ve hayal gücünü geliştirme gibi birçok kazanım elde ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin çocuklara yönelik eğitimleri devam ediyor. 4-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlediği Drama Dersi Uygulama Kazanımları eğitimlerinin ikinci dönemi 4 Ağustos'ta Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi'nde başlıyor. Eğitmen Sevil Şen tarafından tanışma, kişisel ifade edilebilirliği ölçme, ilişki kurma ve iletişim becerilerini açığa çıkartmayı hedefleyen eğitim çerçevesinde oyun ve etkileşimlerle çocuklara jest, mimik, pandomim, ritim, dil diksiyon, telaffuz eğitimi verilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Yıldırım Belediyesi Mimar Sinan Çocuk Eğitim Haberler

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