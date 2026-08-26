Eskişehirli Esnaf: Okul Çantasında Sırt Çantası ve Su Geçirmez Kumaş Öne Çıkıyor

Eskişehir'de 11 yıldır çanta satışı yapan esnaf Ayhan Uçkun, yeni eğitim-öğretim yılı

öncesinde velilerin çanta tercihlerinde dikkat ettiği hususlara ve piyasadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Velilerin en çok sırt çantalarına yöneldiğini belirten Uçkun, çekçekli çantaların hem ekstra ağırlık yaptığını,

hem de mekanizmasındaki kırılma riskleri nedeniyle kullanım zorluğu çıkardığını ifade etti. Ergonomik açıdan

sırt çantalarının ön plana çıktığını vurgulayan Uçkun, kumaş türünün de satın alma kararını doğrudan

etkilediğini dile getirdi.

"En çok paraşüt ve crinkle kumaşlar satılıyor"

Talebin yoğun olduğu ürün gruplarına değinen Ayhan Uçkun, "Crinkle ve paraşüt kumaştan üretilen çantalar

yıkanabilme, su geçirmeme ve hafif olma özellikleriyle ön plana çıkıyor. Şu an piyasada en çok satılan

ürünlerin başında bu paraşüt kumaş çantalar geliyor. Ayrıca velilerin ve öğrencilerin en çok dikkat ettiği

konulardan biri çantaların çok bölmeli olması ve yağmurlu havalarda kitap ile defterlerin ıslanmasını

önleyecek su geçirmezlik özelliğinin bulunmasıdır" dedi.

"Fiyatlar bin 500 ile 2 bin TL arasında değişiyor"

Çanta fiyatları hakkında da değerlendirmede bulunan Uçkun, piyasadaki ortalama rakamları şu sözlerle

aktardı:

"Çanta fiyat aralığı genel olarak bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Tekerlekli çantalarda da fiyat

seviyesi benzer durumda. Ancak farklı sektör veya satıcılarda bu ürünlerin 3 bin liraya kadar satışa

sunulduğunu da görebiliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı