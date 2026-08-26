Haberler

Eskişehirli Esnaf: Okul Çantasında Sırt Çantası ve Su Geçirmez Kumaş Öne Çıkıyor

Eskişehirli Esnaf: Okul Çantasında Sırt Çantası ve Su Geçirmez Kumaş Öne Çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de 11 yıldır çanta satışı yapan esnaf Ayhan Uçkun, yeni eğitim-öğretim yılıöncesinde velilerin çanta tercihlerinde dikkat ettiği hususlara ve piyasadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Eskişehir'de 11 yıldır çanta satışı yapan esnaf Ayhan Uçkun, yeni eğitim-öğretim yılı

öncesinde velilerin çanta tercihlerinde dikkat ettiği hususlara ve piyasadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Velilerin en çok sırt çantalarına yöneldiğini belirten Uçkun, çekçekli çantaların hem ekstra ağırlık yaptığını,

hem de mekanizmasındaki kırılma riskleri nedeniyle kullanım zorluğu çıkardığını ifade etti. Ergonomik açıdan

sırt çantalarının ön plana çıktığını vurgulayan Uçkun, kumaş türünün de satın alma kararını doğrudan

etkilediğini dile getirdi.

"En çok paraşüt ve crinkle kumaşlar satılıyor"

Talebin yoğun olduğu ürün gruplarına değinen Ayhan Uçkun, "Crinkle ve paraşüt kumaştan üretilen çantalar

yıkanabilme, su geçirmeme ve hafif olma özellikleriyle ön plana çıkıyor. Şu an piyasada en çok satılan

ürünlerin başında bu paraşüt kumaş çantalar geliyor. Ayrıca velilerin ve öğrencilerin en çok dikkat ettiği

konulardan biri çantaların çok bölmeli olması ve yağmurlu havalarda kitap ile defterlerin ıslanmasını

önleyecek su geçirmezlik özelliğinin bulunmasıdır" dedi.

"Fiyatlar bin 500 ile 2 bin TL arasında değişiyor"

Çanta fiyatları hakkında da değerlendirmede bulunan Uçkun, piyasadaki ortalama rakamları şu sözlerle

aktardı:

"Çanta fiyat aralığı genel olarak bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Tekerlekli çantalarda da fiyat

seviyesi benzer durumda. Ancak farklı sektör veya satıcılarda bu ürünlerin 3 bin liraya kadar satışa

sunulduğunu da görebiliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç can verdi

Henüz ömrünün baharındaydı! Akıma kapılan genç can verdi
Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Bir babanın taşıyabileceği en ağır yükü taşıdı
Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Kenya'da keçisini ararken altın buldu! Kazma küreği kapan bölgeye akın etti

Keçisini ararken buldu! Kazma küreği kapan bölgeye koştu
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın

Tetiği çekmeden önce söylediği söz ortaya çıktı