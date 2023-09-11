Ardahan'da yapılan uygulamada servislerde denetim yapan Vali Çiçek, öğrencilerle sohbet ederek trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı

ARDAHAN - Ardahan'da 23 Şubat İlkokulu çevresinde yapılan uygulamada servislerde denetim yapan Çiçek, okula servisle gelen öğrencilerle sohbet ederek trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Çiçek, merkez 23 Şubat İlkokulu önünde ekiplerin yaptığı denetime, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile katıldı.

Çiçek, gazetecilere, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Vali Çiçek, "2023-2024 Eğitim öğretim yılının bugün ilk günü. Öncelikle çok mutluyuz. Eğitim öğretimin olmadığı yaz döneminde kendimizi eksik hissediyoruz. Çocuklarımızın varlığı ile hayat daha da güzelleşiyor. Gerek okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, bizler ve bununla birlikte kolluk mensuplarımız ve hatta servisçi arkadaşlarımız daha bir şevkle ve heyecanla dolu oluyoruz, çocuklarımızla bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın bu eğitim öğretim yılı içerisinde huzurlu, sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri bizim için olmazsa olmazımız. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde içişleri bakanlığımızın talimatları noktasında gerekli toplantılarımızı, istişarelerimizi eğitim personelimiz ve kolluğumuzla birlikte yaptık. Hazırlıklarımız Ardahan için tamam ve bugün itibariyle de kolluk görevlisi arkadaşlarımız servislerimizde zorunlu bulunması gereken şartları denetlediler. Bu denetimler tabi sadece okulun başladığı dönem içerisinde değil, eğitim öğretim dönemimin tamamının içerisinde söz konusu olacak ve kış memleketi olan Ardahan'da kaza bela olmaması adına gereken denetimler sıklıkla devam edecek. Servis hizmetini ifade eden arkadaşlara da şu mesajı verelim; Çok önemli bir görevi üstlenmişler. Sonuçta can taşıyorlar, çocuklarımızı taşıyorlar, yani emanetleri kıymetli ve bu duyarlılıkla hareket etmelerini kendilerinden rica ediyoruz."