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ÜNİDES 7. Dönem başvuruları başladı

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ÜNİDES 7. Dönem başvuruları başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı’nın (ÜNİDES) 7. dönem başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) 7. dönem başvuruları başladı.

Program kapsamında öğrenci topluluklarının hazırlayacağı yerel ve ulusal projelere maddi destek sağlanacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; ÜNİDES'in yeni döneminde yerel projelere 85 bin TL'ye, ulusal projelere ise 135 bin TL'ye kadar destek verileceği, başvuruların ise bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve sanat, çevre ve iklim, gönüllülük, spor ve sağlıklı yaşam, sosyal kapsayıcılık, kişisel ve sosyal gelişim, istihdam ve girişimcilik ile afet yönetimi ve farkındalık başlıklarında gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde ÜNİDES proje başvurularına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 15.30'da NÖHÜ Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda öğrenci topluluklarına başvuru süreci, proje hazırlama aşamaları ve destek kapsamına ilişkin bilgi verileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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