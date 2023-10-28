Uğur Okulları İzmir Bornova Kampüsü, Cumhuriyet'in 100. Yılını Balo ile Kutladı

Uğur Okulları'nın İzmir Bornova'daki kampüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dopdolu bir programla kutladı. 100 lise öğrencisi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'da katıldığı 'Son Balo' temsilini sahneledi. Heyecan ve mutluluğun bir arada yaşandığı baloya, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bornova Şube Başkanı Sebahattin Demir, Bornova Özel Eğitim Şube Müdürü Yavuz Kılıçarslan, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, genel müdür yardımcıları, eğitim yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Vals, çarliston ve rumba danslarının 100 lise öğrencisinin katılımıyla sahnelenmesinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet balolarında eksik etmediği caz orkestrası dinletisine de programda yer verildi.

'CUMHURİYET'İN YILMAZ BEKÇİLERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, programın açılışında yaptığı konuşmaya, "Bugün huzurunuza Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' sözünün ışığında, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme gayretindeki eğitimciler olarak gelebilmiş olmanın gururu içerisindeyiz" diyerek başladı. Çakır, "Uğur Okulları'nın 55 yıllık tarihinde hep olduğu gibi, bundan sonra da öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Kampüsümüzün değerli yöneticisi Barış Sarıkaya'ya ve kıymetli öğrencilerimize, hatırası unutulmayacak bu anlamlı gece için teşekkür ediyorum. En değerli miras olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.

Etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'daki balo salonuna geliş anının ve vals yapıp zeybek oynadığı sahnelerin canlandırılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.