TİKA, Üsküp'teki bir okulda 'Duyu Algı Özel Odası' açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir okulda 'Duyu Algı Özel Odası'nın açılışını gerçekleştirdi. Odada, hiperaktif ve dezavantajlı çocukların tedaviye cevap verebilmelerine katkı sağlayacak özellikler bulunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir okulda "Duyu Algı Özel Odası"nın açılışı yapıldı.

Üsküp'ün Merkez Belediyesinde bulunan Kiro Gligorov ilköğretim okulunda kurulan özel odanın açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, Merkez Belediye Başkanı Goran Gerasimovski, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Çevik, yaklaşık 19 yıldır Kuzey Makedonya'da hizmet verdiklerini hatırlatarak "Kuzey Makedonya'da uyguladığımız yaklaşık 1200 projenin 360'ı eğitim alanındadır. 60 proje ise özellikle okul inşaatları ve tadilatlarıdır." dedi.

Çevik, "Duyu Algı Odası" projesinin Kuzey Makedonya'ya yapılmasının kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini kaydetti.

Sensör masasıyla, karanlık odasıyla, çadırıyla ve ışık sütunlarıyla kapsamlı şekilde "algı odası" oluşturulduğunu anlatan Çevik, "Burası hiperaktif çocuklarımızın, dezavantajlı çocuklarımızın tedaviye cevap verecek seviyeye gelmelerine katkı sağlayacak bir odadır. Hem bu okulda özellikle tedaviye ihtiyaç duyan çocuklarımız için hem de Üsküp'te örneklik teşkil etmesi açısından önemli bir projemizdir." diye konuştu.

Çevik, ilerleyen dönemde de dezavantajlı gruplara ve çocuklara yönelik yeni ve güzel projeleri hayata geçirmeyi umduklarını dile getirdi.

TİKA'nın bölgedeki benzer projelerine de değinen Çevik, Balkanlar'ın ilk Down ve Otizm Merkezi'ni Kosova'nın başkenti Priştine'ye inşa ettiklerini, yine Priştine'de yaklaşık 135 zihinsel engellinin hizmet aldığı Perparimi Zihinsel Engelliler merkezinin de kurumsal kapasitesinin gelişimine destek olduklarını belirtti.

Çevik, ayrıca Güney Avrupa'nın ilk görme engelliler merkezi olan Hırvatistan'daki Vinko Bek Görme Engelliler Merkezinin Duyu Algı Odalarını, meydanlarını ve bahçelerini inşa ettiklerini, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da görme engelliler merkezine ilave bir bina inşa ettiklerini kaydetti.

62 ülkede ofislerinin bulunduğunu aktaran Çevik, bu ofisler aracılığıyla 30 binden fazla projeyle ülkelerin kalkınma gayretlerine destek olduklarını bildirdi.

Merkez Belediye Başkanı Gerasimovski de erken çocukluk gelişimine yatırım yapmanın çocuklar için önemine dikkati çekerek, açılışını yaptıkları odanın çocukların tam katılımını sağlama yolunda bir adım olduğunu söyledi.

Belediye olarak sınırları içerisinde bulunan tüm okullara bu tür odalar yapılması için büyük çaba harcadıklarını, birkaç okulda da bu odaların bulunduğunu aktaran Gerasimovski, "Bugünden itibaren, Türkiye'den, TİKA'dan dostlarımız sağ olsun Kiro Gligorov okulumuzda da Duyu Algı Odası'nın açılışını yapıyoruz." dedi.

Açıklamaların ardından Kiro Gligorov İlköğretim Okulu Müdürü Biljana Bilbilovska, TİKA Başkan Yardımcısı Çevik'e plaket takdim etti.