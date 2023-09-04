Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Yaz Okulu Programı Tamamlandı

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri Yaz Okulu programına katılan minik izcilere düzenlenen tören ile katılım belgeleri takdim edildi. Program kapsamında çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılandı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri Yaz Okulu programına katılan minik izcilere düzenlenen tören ile katılım belgeleri takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı çerçevesinde, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan 'İklim İzcileri Yaz Okulu' programı sona erdi. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerileri ve yetenekleri geliştirip güçlendirmek amacıyla 3 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen yaz okulu programına katılan öğrencilere katılım belgesi verildi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen törene minik izciler ve aileleri katıldı.

Törende Temmuz ayından bugüne kadar yapılan etkinliklerin yer aldığı kısa bir video izletildi. Videonun ardından ise yaz okuluna katılan 74 minik izci, katılım belgelerini aldı. İklim İzcileri Yaz Okulunu tamamlayarak katılım belgesi alan öğrenciler, 23-24 Eylül'de düzenlenecek kamp etkinliği ile öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacak. 1 Ekim itibari ile de İklim İzcileri güz ve kış dönemi çalışmaları her Pazar Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkında devam edecek. - ESKİŞEHİR