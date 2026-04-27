Siverekli öğrenciler zeka oyunları turnuvasında dereceye girdi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın il finali, Şanlıurfa Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kıyasıya rekabete sahne olan turnuvada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini temsil eden öğrenciler 3 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Birincilik elde eden öğrencilerin, 5-7 Haziran tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Türkiye finalinde ili temsil etme hakkı kazandığı öğrenildi.

Turnuvaya kırsalda bulunan Kalfalar Şehit Yusuf Gürler İlkokulu adına katılan Mehmet Ferit Akdemir ise Pentago kategorisinde il ikinciliği elde ederek dikkat çekti.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, turnuvada derece elde eden öğrencileri tebrik ederek," öğrencilerimizin elde ettiği başarıların eğitim alanında yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek, benzer başarıların artarak devam etmesini temenni etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı