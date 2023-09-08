Sivas Milli Eğitim Müdürü Yener, basın mensuplarıyla tanıştı

Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, kentteki basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Yener, yeni eğitim yılında ekip olarak güzel işler yapacaklarını söyledi.

Sivas'ın yeni eğitim yılına hazır olduğunu belirten Yener, şunları kaydetti:

"Herhangi bir yorgunluktan dolayı bir çocuğa dokunmayıp unutursak ve o çocuğu kirli eller, katı yürekler dokunup, ailesinden, bizden koparırsa bunun vebali bizde olur. Disiplinli bir çalışmayla başarıyı yakalamak istiyoruz. Bütün okul müdürlerimizle birlikte istişare halinde çalışarak çocuklara merhametli yaklaşıp doğru yolda gitmesini sağlayacağız. Bunu yapacak eksibe de sahibiz. Sivas'ın eğitimdeki çıtasını yükseltmek birinci görevimiz."

Programa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Şube Müdürü Resul Çatal da katıldı.