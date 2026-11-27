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Sinop'ta gençlerin iş hayatına uyum sağlamaları, bağımsız yaşama hazırlanmaları ve ekonomik bilinç kazanmaları amacıyla "İş Hayatına Uyum Semineri" düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gençlerin çalışma hayatına uyum sağlamalarını desteklemek ve yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla "İş Hayatına Uyum Semineri" gerçekleştirildi.

Bakım sonrası rehberlik hizmetleri kapsamında düzenlenen seminerde katılımcılara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları, iş ve sosyal güvenlik hukuku, disiplin süreçleri, protokol ve görgü kuralları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim programında ayrıca etkili iletişim, beden dili, insan ilişkileri, öfke kontrolü, stresle baş etme yöntemleri, sosyal medya ve hukuk gibi konular ele alındı.

Gençlerin ekonomik açıdan bilinçli bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bütçe yönetimi, ihtiyaçların önceliklendirilmesi, bilinçli para harcama, kredi kartı kullanımı ve kefil olmanın doğurabileceği sonuçlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gençlerin bağımsız yaşama hazırlanması ve iş hayatında karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin farkındalık kazanmaları amacıyla düzenlenen eğitim programının verimli bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı