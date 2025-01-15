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Okul servis ücretleri değişti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi kabul edildi. Bununla birlikte okul servislerinde de 0-1 kilometre ücreti 2605 TL oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi görüşüldü. Yapılan artıştan okul servis ücretleri de etkilendi.

%35'LİK ZAM SERVİS ÜCRETLERİNE DE YANSIDI

Bununla birlikte Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2 bin 605'e, personel servis ücretleri ise 1004 liradan 1355'e çıkarıldı. Yeni fiyatlar, 18 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı. Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre ücreti de 2605 TL oldu.

İBB'NİN % 46'LI ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Okul servis ücretleri değişti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Yakışır mecliste ekocumun ukome de yapıştır öğrenciye ulaşım ucuzladı servise binen de zengin çocukları ekocum işini bilir arkandayız ekom İstanbullunun tercihi ezici üstünlükle yaptı iktidara dersini verdi iktidar bu zamlardan ders çıkartmalı anlamalıkı bu zamlarda ekocuma hak vermeli ve daha çok zam yapmalı ekocum suya bir aydır zam yok ona da bir 100/200 zam yapmalısın Allah’ın suyundan para kazanmıcan da nerden dönecek bu nimet İstanbul’un çarkları

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Mazuta zam geliyor. Otoyollar,köprüler vs herşey zamlanıyor ama işçi,emekli maaşlarına yapılandan çok fazla. Mehter marşı bile iki ileri . Şimdiyse hep geri hep geri..

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Haber YorumlarıErener:

Çile partisiyle çileye devam diyor halk ve oyu hep sabit aynı parti

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