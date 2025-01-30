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Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

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Öğretmenlikte KPSS ve mülakat kalkıyor. Bunun yerine aday öğretmenler Milli Eğitim Akademisinde 14 aylık bir eğitime tabi tutulacak ve bu süreçte 400 bin TL alacak. Her ilde olmayacağı belirtilen akademiler için ise bakanlığın hizmetçi eğitim merkezleri devreye girecek.

Öğretmenlik sistemi değişti. Artık öğretmen adayları üniversite eğitimi sonrası KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS)'na girecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sınav 13 Temmuz'da ilk kez yapılacak. Sınavın ardından Milli Eğitim Akademisi süreci başlayacak. Öğretmen adayları Millî Eğitim Akademisinde 14 aylık bir eğitime tabi tutulacak.

14 AYLIK EĞİTİM İÇİN 400 BİN TL ALACAKLAR

Burada eğitim görenler bursiyer ya da aday memur olarak değil, aday öğretmen olarak adlandırılacak ve14 aylık sürede adaylar yaklaşık 400 bin TL alacak.Bu sürenin sonunda teorik sınavlardan elde edilen başarı, uygulamaya gidilen okuldan verilen notlarla beraber aday öğretmenin bir puan listesi çıkacak. Bu üstünlüğüne göre tercihte bulunacaklar ve okullarına yerleşecekler. Süreçte başarısız olan aday öğretmenler ise liste dışı kalacak. AGS her sene yapılacağı için eğer aday bir sonraki yıl tekrar isterse sınava girip yeniden akademi öğrencisi olabilecek.

HER İLDE YER ALMAYACAK

Kurulacak olan akademiler her ilde yer almayacak, bu noktada bakanlığın hizmetçi eğitim merkezleri devreye girecek. Bakanlık bu adımıyla öğretmen adaylarının konaklama için herhangi bir ücret ödememelerini amaçlıyor.

Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
Haberler.com / Tolga Şahin - Eğitim
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

maksat herkes yan gelip yatayım mesleği olan öğretmenliğe başvurmasın

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

askerliğiniz 14 aya çıktı öğretmenler:)))

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Haber YorumlarıCan:

Bence harika bir sistem

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Haber YorumlarıCool Black:

Kızımın sınıf öğreti ameliyat oldu. Velilerin baskısıyla bir öğretmen verdiler. Adam atanmayı bekliyor ama geçici olarak aldığı maaş asgari ücret. Akademi eğitimi için nasıl aylık 28,5 verecekler acaba?

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Birileri bu sistemden büyük menfaatler saglayacak zamanla ortaya çıkar

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Haber YorumlarıFahir Talip:

Aylık 28 bin verecekler demek yerine toplam 400 bin alacaklar diye haber yapmak… Yazık çok yazık

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne olacak Akademiye gidince daha mı kaliteli olacaklar.Kalite insanın içindedir,vicdanındadır. Meslekte çalışarak kaliteli olunur.İlla açacaksanız Akademiyi okullara idareci yetiştirmek için açın.Malum sendikalılar oluyor okullara idareci hep bir de yancı sendika.inanmayan araştırsın....

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Alacak olacak her denilen yalan cikiyor

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