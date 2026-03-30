Okullar arası bahar şenlikleri spor müsabakaları heyecanı başladı

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamındaki spor müsabakaları, binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Bahar Şenlikleri spor müsabakalarının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu gerçekleştirdi. Etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, programa Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük de katıldı. Organizasyon kapsamında futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve badminton branşlarında yarışmalar düzenlenecek. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu ön plana çıkıyor. Sahadaki heyecan ve tribünlerdeki coşku dikkat çekerken, toplam 3 bin 225 öğrenci organizasyon çerçevesinde bir araya geldi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı