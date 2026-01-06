Haberler

NİUP ile 450 Bin Genç Eğitim ve İstihdama Kazandırılacak

Güncelleme:
NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP), eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri hedef alıyor. Önümüzdeki üç yıl içinde 450 bin genci eğitim ve istihdama döndürmeyi planlıyor. Her yıl 150 bin genç, sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm alanlarında yarı zamanlı görev alacak. Katılımcılara günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta desteği sağlanacak. Ayrıca, İŞKUR'un İşe İlk Adım Programı ile 3 yıl içinde 750 bin genç istihdama kazandırılması hedefleniyor.

NİUP İLE 450 BİN GENÇ EĞİTİM VE İSTİHDAMA DÖNDÜRÜLECEK

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler için hayata geçirilen NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP), önümüzdeki üç yıl içinde toplam 450 bin gencin yeniden eğitim ve istihdamla buluşturulmasını hedefliyor.

Program kapsamında her yıl 150 bin genç, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yarı zamanlı olarak görev alacak. Katılımcılara günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta desteği sunulacak.

NİUP için 107,3 milyar TL kaynak ayrılırken, program gençlerin sosyal dışlanma riskini azaltmayı ve işgücü piyasasına uyumlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İŞE İLK ADIM PROGRAMI İLE 750 BİN GENCE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

İşkur'un özel sektör iş birliğiyle yürüttüğü İşe İlk Adım Programı, 18–25 yaş arası gençlerin ilk iş deneyimini destekliyor. Program kapsamında, gençlerin işe girişlerinde net asgari ücrete karşılık gelen ücret ve sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

Destek süresi altı aya kadar uygulanırken, programla 3 yıl içinde 750 bin gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor. İşe İlk Adım Programı için toplam 215,8 milyar TL kaynak ayrıldı.

Program, genç işsizliğin yapısal etkilerini azaltmayı ve ilk işin kalıcı istihdama dönüşmesini amaçlıyor.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
