Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Düzce Üniversitesi Bölümlerini Gezdi

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi'nin bölümlerini gezerek meslekleri hakkında bilgi edindi. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na yapılan ziyarette öğrencilere bölümlerin içeriği, imkanları ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri gelecekte yapmak istedikleri meslekle ilgili Düzce Üniversitenin bölümlerini gezerek inceledi.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na ziyaret düzenledi. Dr. Öğretim Üyesi Emrah Öztürk'ün konferans salonunda, yüksekokulun bir tanıtımını yapması ile başlayan etkinlik düzenlenen söyleşilerle; bölümlerinin içeriği, yüksekokulun imkanları ve bölümde yürütülen faaliyetler öğrencilerle paylaşıldı.

Özellikle uzmanlaşma ve uygulama derslerinin işleniş biçimleriyle ilgili meraklı olan öğrencilerin alanla ve bölümle ilgili soruları yetkililerce yanıtlandı.

Söyleşinin ardından öğrenciler, yüksekokulun fiziki şartlarının daha iyi anlaşılabilmesi için sınıfları, laboratuvarları ve uygulamaların yapıldığı Gastronomi Mutfağı'nı da incelediler.

Ziyaretin sonunda bölüm öğretim görevlileri Vedat Kayış ve Atıf Akkil'in rehberliğinde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Selinay Mollaoğlu, Hakan Bekir Uz, Umut Yerlikaya'nın katılımıyla mutfak uygulaması gösterildi. Uygulama esnasında ziyaretçilerin gelecek planlarına ışık olabilmesi açısından bölüm öğrencileri, bölümle ve gelecekle ilgili görüş ve hedefleri üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin merak ettiği soruların da yanıtlandığı programda, uygulamada yapılan ürünler de ziyaretçi öğrencilere ikram edildi. - DÜZCE