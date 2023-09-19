Menteşe Belediyesi, 1. sınıf öğrencilere 'Dayanışma Çantası' dağıtıyor

Menteşe Belediyesi, 2023 -2024 yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 1. sınıfa başlayan öğrencilere 'Dayanışma Çantası' vererek eğitimlerine destek oluyor. Kırsal mahallelerde uygulanan proje kapsamında, her yıl eğitim öğretim hayatına yeni başlayan bin öğrenciye ulaşılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, proje ile bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Menteşe Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz Dayanışma Çantası projemize bu yıl da devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde eğitim öğretim hayatına yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine yönelik başlayan uygulama kapsamında, minik öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamış oluyoruz. İçerisinde defter, silgi, kalem, etiket, kalemlik, pastel ve kuru boya kalemleri gibi malzemelerin bulunduğu çantalarımız ile velilerimizin kırtasiye yükünü de biraz olsun hafifletmiş oluyoruz. Kırsaldaki imkan ve olanakları yakından bildiğim için bu projemize çok önem veriyorum. Projemiz çocukların yüzlerindeki bir tebessüm ile hayat bulup, hedefine ulaşıyor. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Eğitim öğretim hayatlarında herhangi bir eksiklikle karşılaşmamaları çok önemli. Aileler de uygulamamızdan çok memnun. Bugüne kadar çok olumlu geri dönüşler aldık."

Yerkesik Mahallesi'ndeki çanta dağıtımı sırasında çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Gümüş, 1 hafta içerisinde kırsaldaki bin öğrenciye Dayanışma Çantalarının ulaşacağını belirtti.