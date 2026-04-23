Malatya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı, hüzün de vardı

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Merkez Kapalı Spor Salonu'nda kutlama programı yapıldı.

Kutlamalara ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Anıttaki törenin ardından kutlama programı Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Alya Kara ve öğrencileri unutmadı. Bakır, "Bu anlamlı günü yüreğimize derin bir hüzünle karşılamaktayız. Kahramanmaraş'ta yakın zamanda yaşlanan saldırı sonucu şehit olan evlatlarımızın acısı hala ve edebiyle yüreğimizde taze kalacaktır." dedi.

Teknolojiyi bilinçli kullanma çağrısında bulunan Bakır, "Günümüzün en önemli sınavlarından biri de dijital bağımlılıktır. Çocuklarımızı karşısında yalnız bırakmamalıyız. Onlarla daha fazla vakit geçirmeli, dijital dünyayı bilinçli kullanmaları konusunda rehberlik etmeliyiz" diye konuştu.

Program, öğrencilerin çalışmalarından oluşan çeşitli gösterilerle sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlama programı öncesinde ise Malatya Valiliği'nde koltuğu Mehmet Akif Ortaokulu öğrencisi Yağmur Çiloğlu devir aldı. Çiloğlu, öncelikli hedeflerinin çocukların güvenli ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı