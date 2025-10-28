Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?
Bir ücretli öğretmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin 257 lira maaş aldığını belirtti. Öğretmen paylaşımına, "Bu ayki ücretli öğretmen maaşıyla nasıl geçineceğimi düşünüyorum." dedi.
Bir ücretli öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aldığı maaş miktarını kamuoyuyla paylaştı. Öğretmenin beyanına göre, bu ay eline geçen net maaş 12.257 lira oldu.
"BU AY NASIL GEÇİNECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM?"
Öğretmen, yaptığı paylaşımda, "Bu ayki ücretli öğretmen maaşıyla nasıl geçineceğimi düşünüyorum." ifadesini kullandı. Paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com / Eğitim