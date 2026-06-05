KUTSO'da uluslararası pazarlara açılma ve müşteri bulma eğitimi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından, işletmelerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla "Yurtdışı Pazarlarda Müşteri Bulmak ve Pazarlarda Kalıcı Olmak İçin Pazar Araştırması (Stratejik Rekabetçi İstihbarat) Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programında, işletmelerin uluslararası pazarlarda doğru hedeflere ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları stratejik rekabetçi istihbarat yöntemleri kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılara stratejik rekabetçi istihbaratın temel prensipleri, hedef pazar ve müşteri belirleme süreçleri, pazarı bölümlendirme ve ürün konumlandırma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca geleneksel ticari istihbarat yöntemleri ile stratejik rekabetçi istihbarat arasındaki farklar değerlendirilerek, güvenilir ve sürdürülebilir bilgi kaynaklarının etkin kullanımı üzerinde duruldu.

Programda inovasyon transferi kavramı ve bu yaklaşımın uluslararasılaşma süreçlerindeki önemi anlatılırken, işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmesi için yararlanabilecekleri veri ve bilgi kaynakları örnek uygulamalarla paylaşıldı. Katılımcılara stratejik rekabetçi istihbarat çalışmalarının planlanması ve uygulanmasına yönelik yol haritası da aktarıldı.

Eğitim kapsamında ulusal ve uluslararası patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım araştırmaları, marka araştırmaları, rekabet analizi ve pazar fırsatlarının belirlenmesine yönelik yöntemler de ele alındı. Katılımcılar, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından sunulan Market Access Tools uygulamaları ile Trade Map, Sustainability Map, Procurement Map, Export Potential Map ve Rules of Origin Facilitator platformlarının kullanımına ilişkin uygulamalı bilgiler edindi.

Ücretsiz potansiyel müşteri bulma yöntemlerinin de anlatıldığı eğitimde, Trade Map, Kompass, Dun & Bradstreet (D&B) ve Procurement Map veri tabanları üzerinden müşteri ve pazar araştırması süreçleri örneklerle açıklandı. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin Access2Markets Portalı, Ticaret Bakanlığı'nın Kolay İhracat ve Kolay Destek platformları ile Müşavire Danış uygulamasının ihracatçılara sunduğu avantajlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara ayrıca sektör araştırmalarının yürütülmesi, uluslararası fuarların tespiti ve değerlendirilmesi, fuar destek mekanizmaları, AUMA veri tabanının kullanımı ve hedef pazarlardaki ithalatçı firmalara ulaşma yöntemleri konusunda detaylı bilgiler verildi.

Yoğun ilgi gören eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı