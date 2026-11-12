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Kütahya OSB iş birliğiyle öğrenciler Refsan fabrikasında üretimi deneyimledi

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Kütahya OSB iş birliğiyle öğrenciler Refsan fabrikasında üretimi deneyimledi
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Kütahya OSB ile Dumlupınar Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü kapsamında öğrenciler, OSB'deki Refsan'ı ziyaret etti. Öğrenciler üretim teknolojileri ve endüstriyel fırın-makine imalatını inceleyip çini, porselen ve seramik uygulamalarını deneyimledi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan sanayi-üniversite iş birliği protokolü kapsamında öğrencilerin iş insanlarını tanımalarına yönelik fabrika ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda öğrenciler, Osb'de faaliyet gösteren Refsan'ı ziyaret etti.

Firma yetkililerinin bilgilendirme sunumuyla başlayan programda, Refsan'ın faaliyet alanları, üretim teknolojileri ile endüstriyel fırın ve makine imalatı çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verildi. Öğrenciler, merak ettikleri soruları firma yetkililerine yönelterek sektörün işleyişini yakından tanıdı. Programın devamında firma sahibi Gökhan Karaaslan eşliğinde fabrikanın üretim alanlarını gezen öğrenciler, kullanılan makine ve ekipmanları inceledi. Üretimin farklı aşamaları hakkında bilgi alan öğrenciler, teorik bilgilerin uygulamaya nasıl dönüştüğünü gözlemledi.

Ziyarette ayrıca çini, porselen ve seramik üretimine yönelik uygulama alanları da gezildi. Şekillendirme ve dekorlama süreçlerini ustalardan öğrenen öğrenciler, gerçekleştirilen gösterimlerin ardından uygulamalara katılarak bu çalışmaları kendileri de deneyimledi.

Kütahya OSB yönetimi, sanayi ile akademi arasındaki etkileşimi güçlendirmek, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve gençlerin üretim süreçlerini yakından tanımalarını desteklemek amacıyla sanayi-üniversite iş birliği faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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