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Kütahya’da yangın işçilerine fiziksel hazırlık eğitimi

Kütahya’da yangın işçilerine fiziksel hazırlık eğitimi
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Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan yangın işçilerine, orman yangınlarıyla mücadelede fiziksel yeterliliklerini artırmak amacıyla spor ve fiziksel hazırlık eğitimi verildi.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan yangın işçilerine, orman yangınlarıyla mücadelede fiziksel yeterliliklerini artırmak amacıyla spor ve fiziksel hazırlık eğitimi verildi.

Orman Genel Müdürlüğünün "Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekipleri ve Görevlilerine Yönelik Spor ve Fiziksel Hazırlık Talimatı" kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, yangın işçilerinin dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon seviyelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yangın sezonu boyunca her an göreve hazır bulunabilmek için ekiplerin sadece teknik bilgi ve modern ekipmanlarla değil, aynı zamanda yüksek fiziksel performans, dayanıklılık ve disiplinle de mücadeleye hazırlandığını belirtti.

Düzenli olarak sürdürülen eğitimlerle, orman yangınlarına müdahale eden personelin zorlu arazi ve iklim şartlarında daha etkin görev yapabilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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