Köyceğiz'de tarımın ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkat çekildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seminerde, Cumhuriyet dönemi tarım politikaları ve tarımın ekonomik kalkınmadaki rolü ele alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye'de uygulanan tarım politikalarının ele alındığı seminer, Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı'nda görevli Öğr. Gör. Bilgi Taşkıran tarafından öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, tarımın Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar geçirdiği dönüşüm çok yönlü olarak değerlendirildi. Cumhuriyet'in ilanından sonra tarımın ekonomik kalkınmadaki temel rolüne dikkat çekildi. Erken Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen toprak reformları, üretimi artırmaya yönelik teşvikler ve çiftçiye sağlanan desteklerin ülke ekonomisinin güçlenmesinde önemli katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca 1980 sonrası dönemde uygulanan liberal politikalarla birlikte tarım sektörünün küresel piyasalara daha açık hale geldiği belirtildi. Seminerde günümüz tarım politikalarına da değinilerek sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi konuların önem kazandığına dikkat çekildi. Etkinlik, soru-cevap bölümünden sonra Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy tarafından Bilgi Taşkıran'a Teşekkür Belgesi takdimi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
