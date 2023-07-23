Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hazırlık Kursları Devam Ediyor

Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kursları devam ediyor. Kadın eğitmen, erkek eğitmen ve 4 yardımcı antrenörün kontrolünde gerçekleşen kursta 75 öğrenci eğitim alıyor. Kayıtların 15 Mart'ta başladığı kurs, eylül ayının ortalarına kadar sürecek.

??????? Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kursları devam ediyor.

Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip lisesinin spor salonunda kadın eğitmen, erkek eğitmen ve 4 yardımcı antrenörün kontrolünde devam eden kursta 75 öğrenci eğitim görüyor.

Kursta sorumlu eğitmenlerden Tahsin Karaalp, kayıtların 15 Mart'ta başladığını ifade ederek, eylül ayının ortalarına kadar eğitimlerin süreceğini söyledi.

30'u kız toplam 75 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Karaalp, "Amacımız gençlerin hedeflerine ulaşmasına bir nebze olsun yardımcı olmak. Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi idaresine, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdülkadir Gümüş'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Abdulhalim Bumin, bu kurstaki eğitimin büyük faydasını gördüklerini ifade ederek, hedefinin antrenörlük olduğunu söyledi.

Bumin, eğitmenlere ve antrenörlere teşekkür etti.

Rojbin Özer de hedefinin beden eğitimi öğretmeni olmak olduğunu anlatarak, "Bu ücretsiz kurs sayesinde hayallerimize daha da yakınız. Bize eğitim veren, kursu düzenleyen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.