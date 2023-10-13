Kastamonu Üniversitesi tarafından akademik yükseliş gösteren profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri için 'Cübbe Giyme Töreni' düzenlendi. Törende 356 öğretim üyesi cübbesini giydi.

Kastamonu Üniversitesi'nde 356 öğretim üyesi cübbelerini giydi

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi tarafından akademik yükseliş gösteren profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri için "Cübbe Giyme Töreni" düzenlendi. Törende 356 öğretim üyesi cübbesini giydi.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde "Cübbe Giyme Töreni" düzenlendi. Törende, akademik yükseliş gösteren 39 Profesör, 119 Doçent ve 198 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 356 öğretim üyesi cübbe giydi.

Törene Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Ömer Küçük ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 2022-2023 akademik yılında Kastamonu Üniversitesi olarak çok sayıda akademik başarı elde edildiğini ifade ederek, yapılan akademik çalışmaların nitelik ve nicelik odaklı olduğunu vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi'nin, Türk Standartları Enstitüsü Kalite Yönetim Belgesini alan ilk üniversite olduğunu söyleyen Rektör Topal, 4 lisans programının akreditasyonunun gerçekleştiğini ifade etti.

"Başarının arkasında proje kültürü ve hedef odaklı işbirliği bulunuyor"

Konuşmasında TÜBİTAK proje sayısının her yıl arttığına dikkat çeken Rektör Topal, TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerinde son 3 yılda büyük bir başarı yakalandığını söyleyerek, Kastamonu Üniversitesi'nin Türkiye'de üniversiteler sıralamasında en çok projesi kabul edilen üniversiteler arasında son iki yılda 4'üncü ve 6'ncı olma başarısını gösterdiğini ifade etti.

Rektör Topal, bu başarının arkasında proje kültürü ve hedef odaklı işbirliği çalışmalarının olduğunu vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi'nin, yayın sayısında son 4 yılda büyük başarı kaydettiğini söyleyen Rektör Topal, Scopus verilerine göre 2019 yılı uluslararası yayın sayısının 266 iken bu sayının 2022 yılında 432'ye yükseldiğine dikkat çekti.

2023 sonunda bu sayının 500'ün üzerinde olacağının tahmin edildiğini ifade eden Rektör Topal, bu sonuca ulaşmada akademisyenlere sağlanan fiziki ve bilimsel alt yapı ve araştırma imkanları ile güçlü teşvik ve iletişimin etkili olduğunu söyledi.

Ayrıca Rektör Topal, Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde oluşturulan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren 4 öğretim üyesini tebrik ederek daha fazla akademisyenin bu listeye girmesi temennilerinde bulundu.

"Akademi dünyasında Üniversitemiz yükselişe geçti"

2022-2023 yılında Kastamonu Üniversitesi'nin uluslararası platformda akademik sıralamalarda büyük başarı kazandığını söyleyen Rektör Topal, 2022-2023 akademik yılında Kastamonu Üniversitesi'nin başta ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı'nın yaptığı sıralamada başarı grafiğinin yükseldiğini dile getirerek, Kastamonu Üniversitesi'nin aynı dönemde Times Higher Education (THE), uluslararası alanda belirli bir standardı yakaladığının altını çizdi.

İlk defa 2020 yılında dünya üniversiteleri arasında 543'üncü sıradan Greenmetric sıralamasına giren Kastamonu Üniversitesi'nin 2022-2023 akademik yılında Dünyada 348'inci Türkiye'de ise 28'inci sırada yer alma başarısını gösterdiğini ifade eden Rektör Topal, bu başarılarla ülke içinde ve dışında saygın bir üniversite olma yolunda el birliği ile atılan başarılı adımlarla üniversitenin marka değerinin de giderek yükseldiğini vurguladı.

Rektör Topal, 2019-2023 yılları arasında Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olan Öğretim Üyelerini başarılarından ötürü tebrik etti.

Tören, Kastamonu Üniversitesi'nin tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında görev yapan ve akademik kadrolarında yükselen akademisyenlerin cübbe giymesinin ardından sona erdi.