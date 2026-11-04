Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor personeline gençlerle iletişim eğitimi verildi

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Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gençlerin psikolojik dayanıklılığını artırmak ve ruh sağlığını güçlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik iletişim eğitimi düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta gençlerin psikolojik durumlarının desteklenmesi, farkındalık oluşturulması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman personel tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik gençlerle iletişim eğitimi verildi. Eğitim kapsamında; gençlerin gelişimsel süreçleri, etkili iletişim teknikleri, gençlerde psikolojik dayanıklılığın artırılması ve kriz durumlarında doğru yaklaşım yöntemleri ele alındı.

Eğitim çalışmasıyla, gençlerle doğrudan temas halinde olan personelin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılarak gençlerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı