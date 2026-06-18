Giresun İl Özel İdaresi'nin eğitim yatırımında sona yaklaşıldı

Giresun'da yapımı devam eden Merkez Yeniyol İmam Hatip Ortaokulu inşaatında sona yaklaşıldı. Çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, projenin bütçe yönetimi ve mali denetiminin kurum tarafından titizlikle yürütüldüğü, finansmanın ise tamamen öz kaynaklarla karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, zemin artı üç kat olarak inşa edilen okulun 16 derslikli ve modern eğitim standartlarına uygun şekilde planlandığı ifade edilerek "Yaklaşık 70 milyon liralık yatırım bedeline sahip olan okul, öğrencilerimize nitelikli, güvenli ve konforlu bir eğitim ortamı sunacaktır. Şehrimizin eğitim altyapısını güçlendirecek bu eser, geleceğe yapılan önemli bir yatırım niteliği taşımaktadır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı