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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gündüzalp Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın da eşlik ettiği ziyarette, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Doç. Dr. Mehmet Dinç yurtta kalan gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin görüş ve paylaşımlarının dinlendiği buluşmada, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Program, konukların öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı