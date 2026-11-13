Erzincan Çayırlı'da İlçe Tarım ekipleri çiftçilere ÇKS ve hayvan aşılamasını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çayırlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, program kapsamında Verimli ve Balıklı köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), planlı üretim, tarımsal desteklemeler ve hayvan aşılamaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını da yanıtlayan ekipler, tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirme ve saha çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı