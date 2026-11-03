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ELDAK, TDF onaylı Tek İp Boylu kaya tırmanış eğitimini kursiyerlere verdi

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ELDAK, TDF onaylı Tek İp Boylu kaya tırmanış eğitimini kursiyerlere verdi
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ELDAK, Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı Tek İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimi düzenledi. Eğitimde kursiyerlere ekipman tanıtımı, emniyet sistemleri, ip teknikleri ve uygulamalı tırmanış çalışmaları aktarıldı; katılımcılar uzmanlık gerektiren teknikleri uygulamalı deneyimledi.

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından kursiyerlere ek İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimi düzenlendi.

ELDAK tarafından, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onaylı Tek İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimi düzenlendi. Dağcılık sporunun gelişmesine katkı sağlamak, sporcuların teknik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara tek ip boylu kaya tırmanışının temel teknikleri aktarıldı.

Eğitim çerçevesinde kaya tırmanışında kullanılan ekipmanların tanıtımı, emniyet sistemleri, ip teknikleri, tırmanış güvenliği ve uygulamalı tırmanış çalışmaları üzerinde duruldu. Katılımcılar, uzmanlık gerektiren tırmanış tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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