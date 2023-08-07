Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Taleplerini Açıkladı

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, kamu toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili taleplerini açıkladı. Kurul, en düşük eğitim ve bilim emekçisi maaşının en az 45 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, kamu toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili "Öğretmen Meslek Kanunu'nda yer alan en yüksek ekonomik iyileştirmeler tüm eğitim emekçilerine yansıtılmalı. En düşük eğitim ve bilim emekçisi maaşı ise en az 45 bin, en düşük emekli maaşı ise en az 15 bin TL olmalıdır. Ayrıca 8 bin 77 TL'lik ek ödeme emekli maaşlarına da yansıtılmalıdır" dedi.

Kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, söz konusu kamu toplu sözleşmesine ilişkin eğitim emekçilerinin taleplerini açıkladı.

"EĞİTİM EMEKÇİLERİ ENFLASYON KARŞISINDA EZİLMEMELİDİR"

Kurul, şunları söyledi:

"Eğitim Sen olarak, eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak TİS taleplerimizin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlıklı bir sendikal mücadele yürütebilmek için demokratik, katılımcı ve grevli toplu sözleşme hakkımız için yasal düzenlemeler yapılması, bu TİS'in ortaya çıkaracağı sonuçlardan birisi olmalıdır. Çoklu kriz ortamında yaşıyoruz. Enflasyon ile ciddi bir mücadele yürütülmeli. Hayat pahalılığı geriletilmeli. Eğitim emekçileri enflasyon karşısında ezilmemelidir.

"EN DÜŞÜK EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİSİ MAAŞI İSE EN AZ 45 BİN OLMALIDIR"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan en yüksek ekonomik iyileştirmeler tüm eğitim emekçilerine yansıtılmalı. En düşük eğitim ve bilim emekçisi maaşı ise en az 45 bin, en düşük emekli maaşı ise en az 15 bin TL olmalıdır. Ayrıca 8 bin 77 TL'lik ek ödeme emekli maaşlarına da yansıtılmalıdır. Yine bu ek ödeme emekli keseneklerine yansıtılmalıdır çalışan eğitim emekçileri için. Genelde kamu emekçileri, özelde eğitim emekçileri açısından maaş sisteminde adalet bozulmuştur. Bir yanda çok maaşlılar, bir yanda ise açlık sınırında yaşamını sürdüren, tek maaşlı kamu emekçileri. Birbirine benzer kamu hizmetinde eşit işe, eşit ücret uygulaması adil bir biçimde yaşama geçirilmelidir. Kiraların, toplu taşıma giderlerinin çok yükselmesi nedeniyle kamu emekçileri, barınma hakkı ve toplu taşıma hakkı için kamu emekçileri bağlamında düzenlemeler yapılmalıdır.

Güvenceli istihdam, güvenceli gelecek talebimiz temeldir. Bu talebin gereği olarak hukuki deliller ve mahkeme kararları olmadan OHAL KHK'leri ile hukuk dışı ihraç edilen kamu emekçileri, eğitim emekçileri ve barış akademisyenleri derhal görevlerine döndürülmelidir. İşe almada ve görevde yükseltmede, unvan değişikliğinde adeta bir kadrolaşma aracına dönüştürülen mülakatın yerine sınav başarısı ve liyakat esas alınmalıdır. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ile ayrımcılığa son verilmelidir. Yine eğitimde kariyer basamakları uygulamasında son verilmelidir."