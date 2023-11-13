Edirne'de Jandarma Trafik Ekipleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, İpsala ilçesinde bulunan bir okulda eğitim gören öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, trafik eğitimi verdi.
Edirne'de jandarma trafik ekipleri İpsala ilçesinde bir okulda eğitim öğretim gören öğrencileri trafik kuraları uyulması konusunda bilgilendirdi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından İpsala ilçesi Esetçe Beldesinde bulunan Suzan Demirci Çağdaş Yaşam Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere trafik konusunda bilgilendirme, trafik jandarmasının kullandığı araç gereçlerin tanıtımı ve yayaların trafikteki hareket tarzı konularında trafik eğitimi bilgilendirmesi yapıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim