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E-Devlet üzerinden yapılacak! GSB yurt başvuruları başladı

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2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Yurt başvurusu yapacak öğrenciler için süreç bugün başladı ve başvurular 24 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvurusunda bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

GSB 2024-2025 YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bugün başlayan yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi gün sonuna dek yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

E-Devlet üzerinden yapılacak! GSB yurt başvuruları başladı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Eğitim

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