E-Devlet üzerinden yapılacak! GSB yurt başvuruları başladı

Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvurusunda bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

GSB 2024-2025 YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bugün başlayan yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi gün sonuna dek yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.