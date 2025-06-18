Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında 4 Türk Üniversitesi İlk 100'de

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında 4 Türk Üniversitesi İlk 100'de
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Times Higher Education tarafından açıklanan 'Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamaları'nda Türkiye, 4 üniversitesiyle ilk 100'e girdi. Abdullah Gül Üniversitesi 37. sırada yer alarak Türk üniversiteleri arasında en yüksek başarıyı elde etti.

DÜNYANIN önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 'Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamaları'nı (Impact Rankings) açıkladı. Sıralamada 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile THE iş birliğiyle bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi kapsamında İstanbul'da açıklanan 2025 Etki Sıralamaları sonuçlarına göre Türkiye, 121 üniversiteyle dünyada en fazla temsil edilen 3'üncü ülke oldu. Sıralamada 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girdi. 37'nci sırada yer alan Abdullah Gül Üniversitesi, listede en üst sırada yer alan Türk üniversitesi olurken, İstanbul Teknik Üniversitesi 48'inci, Bahçeşehir Üniversitesi 59'uncu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 96'ncı sırada yer aldı.

Dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmedeki başarılarını ölçen 'THE Etki Sıralaması'nda bu yıl 130 ülkeden toplam 2 bin 526 üniversite değerlendirmeye tabi tutuldu. Hindistan 147 üniversite ile en fazla temsil edilen ülke olurken onu 126 üniversite ile Pakistan ve 121'er üniversite ile Türkiye ve Filipinler takip etti. Sıralamada, Türkiye'den 11 üniversite ilk 300'de, 18 üniversite ilk 600'de, 45 üniversite ilk 1000'de yer aldı. Selçuk Üniversitesi 101-200 bandında sıralamaya girerken, Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 201-300 bandında kendine yer buldu. Erciyes Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi 301-400 bandında yer alarak listeye girdi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü ve ülkeler arası rekabetin arttığını belirterek, "Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Özvar, YÖK'ün çalışmalarının olumlu yansımalarının, uluslararası sıralamalarda kendini gösterdiğini, devam eden dönüşümle birlikte Türk üniversitelerinin önümüzdeki yıllarda daha da üst sıralara yükseleceğine inandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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